“Tra poco sarò a casa”. La telefonata al marito, poi il terribile schianto. Mamma Serena muore a 38 anni (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, una giovane madre perde la vita e lascia i suoi due figli. Il nome della vittima è Serena Greco, morta in un incidente a Corso Trieste. Erano le 16 del pomeriggio quando la 38enne si trovava all’altezza dell’incrocio tra Corso Trieste e via Nomentana. Poi lo scontro letale. Una dinamica che ancora dovrà essere ricostruita nel dettaglio. Uno scontro troppo violento avvenuto proprio all’incrocio e poi una carambola che ha inferto il suo colpo. Serena Greco viaggiava sul Piaggio Liberty quando è andata a scontrarsi con uno scooter, con in sella un uomo. Entrambi in gravissime condizioni, sono stati trasportati in codice rosso, l’uomo all’ospedale San Giovanni di Roma, mentre Serena al Policlinico Umberto I.



. Ma per la giovane Mamma nulla da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 ottobre 2020) Roma, una giovane madre perde la vita e lascia i suoi due figli. Il nome della vittima èGreco, morta in un incidente a Corso Trieste. Erano le 16 del pomeriggio quando la 38enne si trovava all’altezza dell’incrocio tra Corso Trieste e via Nomentana. Poi lo scontro letale. Una dinamica che ancora dovrà essere ricostruita nel dettaglio. Uno scontro troppo violento avvenuto proprio all’incrocio e poi una carambola che ha inferto il suo colpo.Greco viaggiava sul Piaggio Liberty quando è andata a scontrarsi con uno scooter, con in sella un uomo. Entrambi in gravissime condizioni, sono stati trasportati in codice rosso, l’uomo all’ospedale San Giovdi Roma, mentreal Policlinico Umberto I.. Ma per la giovanenulla da ...

gennaromigliore : ??Tra poco, a partire dalle ore 22,30 sarò in diretta sul digitale terrestre al canale 17 e 650 per commentare gli u… - Marcozanni86 : La 'potenza di fuoco' l€uropea si scioglie come neve al sole. E anche sul #RecoveryFund tutti tra poco vi diranno q… - LauraPausini : @Miranda_mazz @LaVozAntena3 @grupoboomerang no..ero molto nervosa, agitata...il giorno che devo eliminare le person… - AlePirisi : RT @sintesiradio: Tra poco in diretta su @RadioBandaLarga. Ospite della puntata @macampoansa Conducono @danieleviotti e @SimoneAlliva Con @… - romacruda : @redesertcalum Su quello si condivido in pieno, sarebbero tanti i punti non coerenti sia da parte dei cittadini che… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tra poco Artprice by Artmarket.com: La situazione del mercato della Street Art nel mondo Fortune Italia