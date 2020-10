Preoccupazioni dei medici, l’allerta: “Pronto soccorso presi d’assalto” (Di sabato 24 ottobre 2020) La situazione dei Pronto soccorso sembra preoccupare non poco il personale medico italiano che ha lanciato un’allerta. Una allerta era già stata lanciata pochissimo tempo fa da parte dei medici che affermavano che di questo passo gli ospedali non avrebbero retto a lungo. Purtroppo però lo scenario diventa sempre più delicato. “La situazione nei Pronto … L'articolo Preoccupazioni dei medici, l’allerta: “Pronto soccorso presi d’assalto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 24 ottobre 2020) La situazione dei Prontosembra preoccupare non poco il personale medico italiano che ha lanciato un’allerta. Una allerta era già stata lanciata pochissimo tempo fa da parte deiche affermavano che di questo passo gli ospedali non avrebbero retto a lungo. Purtroppo però lo scenario diventa sempre più delicato. “La situazione nei Pronto … L'articolodei, l’allerta: “Prontod’assalto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

lawfox65 : @grotondi Vero, ma è proprio basandosi sull’incremento dei ricoveri in TI che sorgono preoccupazioni. Poi letalità… - Al3xI98O : @BasettaSasa Cosa che non c'entrano nulla col mio discorso... Ma lo capisco, vedere oltre al proprio naso è diffici… - lesinamargheri2 : @bizzarri_paolo @PoliticaPerJedi No, non dei runners ma di chi fa finta che non ci sia nulla si. Girano gli argomen… - Kaname86 : RT @astroitaly6: #Estratto Intervista Marie Claire #MOONBIN_SANHA D: Ci sono dei momenti in cui ti preoccupa essere un Idol e nel gruppo… - macondo83 : 'Stasera amma scassa' tutte cose'. Sovranisti, fascisti, squatter e estremisti di ogni colore che trasformano le p… -

Ultime Notizie dalla rete : Preoccupazioni dei Le preoccupazioni del mondo della cultura: un nuovo lockdown sarebbe un disastro Finestre sull'Arte Preoccupazioni dei medici, l’allerta: “Pronto soccorso presi d’assalto”

Una allerta era già stata lanciata pochissimo tempo fa da parte dei medici che affermavano che di questo passo gli ospedali non avrebbero retto a lungo. Purtroppo però lo scenario diventa sempre più ...

L’India avrà un ruolo strategico nella produzione di vaccini anti Covid-19

“Molti dei dati che ho visto in via ufficiosa in molti di questi ... è membro del comitato consultivo globale dell’OMS sulla sicurezza del vaccino. “La preoccupazione principale è la scala e la ...

Una allerta era già stata lanciata pochissimo tempo fa da parte dei medici che affermavano che di questo passo gli ospedali non avrebbero retto a lungo. Purtroppo però lo scenario diventa sempre più ...“Molti dei dati che ho visto in via ufficiosa in molti di questi ... è membro del comitato consultivo globale dell’OMS sulla sicurezza del vaccino. “La preoccupazione principale è la scala e la ...