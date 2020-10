Nuoto, Federica Pellegrini: “Con un altro lockdown smetterò di nuotare” (Di sabato 24 ottobre 2020) Un fulmine a ciel sereno? Federica Pellegrini sta vivendo questi giorni con grande attesa e sofferenza, lei che ha contratto il famigerato Coronavirus e ha visto anche sua madre contagiata. Una vicenda legata alla sua positività che ha scatenato un vespaio di polemiche, visto lo spostamento dell’azzurra autorizzato che molti hanno ritenuto un modus operandi da “privilegiata”. “La vicenda di mamma mi ha fatto capire una cosa: una persona normale dopo questa shitstorm forse si sarebbe tirata indietro sui social. Io invece ho deciso che continuerò a parlare di me come e quando voglio. Io ho chiesto cosa dovevo fare e mi è stato detto di accompagnare mamma al drive-in. Mi è costato due giorni di insulti. Mia mamma sta meglio, stiamo aspettando ancora il risultato del tampone, penso sia positivo. Al di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Un fulmine a ciel sereno?sta vivendo questi giorni con grande attesa e sofferenza, lei che ha contratto il famigerato Coronavirus e ha visto anche sua madre contagiata. Una vicenda legata alla sua positività che ha scatenato un vespaio di polemiche, visto lo spostamento dell’azzurra autorizzato che molti hanno ritenuto un modus operandi da “privilegiata”. “La vicenda di mamma mi ha fatto capire una cosa: una persona normale dopo questa shitstorm forse si sarebbe tirata indietro sui social. Io invece ho deciso che continuerò a parlare di me come e quando voglio. Io ho chiesto cosa dovevo fare e mi è stato detto di accompagnare mamma al drive-in. Mi è costato due giorni di insulti. Mia mamma sta meglio, stiamo aspettando ancora il risultato del tampone, penso sia positivo. Al di ...

stanzaselvaggia : “Se c’è un altro lockdown io smetto col nuoto”. “Ho 32 anni, non posso fare le Olimpiadi tra 3 anni”. “In amore non… - RitaSelvaggia : RT @stanzaselvaggia: “Se c’è un altro lockdown io smetto col nuoto”. “Ho 32 anni, non posso fare le Olimpiadi tra 3 anni”. “In amore non vo… - olympicswim1 : RT swimswamnews: Federica Pellegrini: “Un Altro Lockdown? Lascio Il Nuoto” - Affaritaliani : Federica Pellegrini: 'Lascio il nuoto se scatta un secondo lockdown' - OA_Sport : Nuoto, Federica Pellegrini: “Con un altro lockdown smetterò di nuotare” -