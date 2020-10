DE WIT | LA STELLA OLANDESE CHE HA STESO IL NAPOLI

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 ottobre 2020) A sorpresa: Dani de Wit regala una vittoria sorprendente all’AZ Alkmaar in un San Paolo ammutolito. Una rinascita tuttache beffa ilnonostante una squadra mutilata dal coronavirus e dalle troppe assenze. Dani de Wit nasce a Hoorn il 28 gennaio 1998 e cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Ajax arrivando a indossare la maglia da titolare in 33 presenze conditi da ben 13 reti con la formazione Jong. Si alterna con la prima squadra e in Eerste Divisie esordisce con la maglia dei Lancieri nella gara contro il Den Haag. Centrocampista centrale con il vizio del gol, viene spesso utilizzato da trequartista o esterno d’attacco in un tridente offensivo. Piede educato e veloce con la palla al piede, ha un ottimo tiro e riesce a mettere in difficoltà la difesa avversaria. Passato nell’estate del 2019 ...