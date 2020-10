Veneto, Zaia: “Entro lunedì nuova ordinanza ma niente lockdown” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Entro lunedì farò un’ordinanza con maggiori restrizioni che non prevederà il lockdown né sarà preclusiva alle attività, ma riguarderà assembramenti e cose analoghe“. Così Luca Zaia, governatore del Veneto, durante il corso del consueto punto stampa. “C’è tensione negli ospedali, ma la crescita nelle terapie intensive è lenta – ha detto -. Crescono i contagi in Veneto ma aumentano anche i tamponi, dobbiamo evitare il collasso della sanità regionale“. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Entro lunedì farò un’con maggiori restrizioni che non prevederà il lockdown né sarà preclusiva alle attività, ma riguarderà assembramenti e cose analoghe“. Così Luca, governatore del, durante il corso del consueto punto stampa. “C’è tensione negli ospedali, ma la crescita nelle terapie intensive è lenta – ha detto -. Crescono i contagi inma aumentano anche i tamponi, dobbiamo evitare il collasso della sanità regionale“.

