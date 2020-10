Terremoto Roma oggi 22 ottobre 2020 | ma è giallo | i cittadini lo sentono chiaramente | ma INGV non lo registra Ecco la spiegazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 ottobre 2020). Ma anche no. E’sulla “scossa” che idella Capitale e dell’intera provincia hanno sentito poco prima delle 16:00. Sui social si sono ricorsi i messaggi in cui ichiedevano l’un l’altro “L’avete sentita'”, ricevendo in risposta “Forte e chiara”, “Sì, ha tremato tutto”. Ma, nonostante sia passata un’ora dall’allarme dato, sul sito ufficiale dell’, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non è apparsa nessuna nota che riporti una scossa dio dintorni. La, allora, probabilmente è un’altra: non si tratta di un ...