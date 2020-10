Scuola, Sala: «Contrari alla didattica soltanto a distanza alle superiori, ci opporremo». E Azzolina scrive a Fontana: «Trovi altre soluzioni» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, incontrerà oggi i sindaci della Lombardia e il presidente Attilio Fontana per rivedere la questione Scuola: un po’ di alternanza ci sta, ma abbiamo appena riaperto e non si può richiudere adesso Leggi su corriere (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il primo cittadino di Milano, Beppe, incontrerà oggi i sindaci della Lombardia e il presidente Attilioper rivedere la questione: un po’ di alternanza ci sta, ma abbiamo appena riaperto e non si può richiudere adesso

albertocol9 : RT @Agenzia_Ansa: Scontro sulla didattica a distanza. La ministra @AzzolinaLucia scrive al governatore della #Lombardia, Fontana: 'Trovi a… - Agenzia_Ansa : Scontro sulla didattica a distanza. La ministra @AzzolinaLucia scrive al governatore della #Lombardia, Fontana: 'T… - non_esset : Caro Sala chi può essere d'accordo alla didattica a distanza per i ragazzi??? Ma il buon senso in questa situazione… - ZenatiDavide : Sala: ci opporremo alla didattica a distanza. In Lombardia è scontro sulla scuola: E’ l’organizzazione della scuola… - bizcommunityit : Scuola, l’ordinanza della Lombardia è un caso. Sala: “No a lezioni solo online alle… -