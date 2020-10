Scarlett Johansson star della serie Bride | diretta da Sebastián Lelio per Apple

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il regista Sebastiándirigerà l'attricenella, un nuovo progetto per il piccolo schermo prodotto persarà la protagonista e produttrice di, una nuovaprodotta dae A24 che verrà realizzata dal regista Sebastián. L'attrice sarà coinvolta nella realizzazione del progetto di genere sci-fi tramite la sua casa di produzione These Pictures.racconterà la storia di una donna creata per essere una moglie ideale, un'ossessione di un brillante imprenditore. Quando lei rifiuta il suo creatore è quindi costretta a fuggire dalla sua ...

Il regista Sebastián Lelio dirigerà l'attrice Scarlett Johansson nella serie Bride, un nuovo progetto per il piccolo schermo prodotto per Apple. Scarlett Johansson sarà la protagonista e ...L'epica battaglia finale di Avengers: Endgame, come sappiamo, non ha visto protagonista Natasha Romanoff, che è andata incontro al suo destino molto prima. A ...