Huawei ha presentato il Mate 40 Pro

(Foto: Huawei)Huawei Mate 40 Pro è ufficiale, assieme al modello Plus chiamato Mate 40 Pro+ che però non arriverà da noi, come nuova ammiraglia della società cinese e si rende disponibile nelle colorazioni argento e nero, con un'estetica rinnovata rispetto al passato e una scheda tecnica con lo stato dell'arte dell'hardware attuale. Largamente anticipato da numerosi rumors, i nuovi top di gamma proseguono la premiata collaborazione con Leica per la fotocamera posteriore che mette sul piatto tanta qualità. Mate 40 Pro monta un ampio schermo da 6,76 pollici a risoluzione 2772×1344 pixel di tipo oled con una densità di 456 pixel per pollice quadrato ed è curvo sui lati lunghi (chiamato Horizon Display) ospitando lo scanner delle ...

