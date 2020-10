50 motivi per cui i Simpson odiano Trump (Di giovedì 22 ottobre 2020) I Simpson, la celebre famiglia della sitcom animata statunitense, si è decisamente schierata in tv contro Donald Trump. Solo pochi mesi fa, Marge Simpson è apparsa in un video speciale per rivolgersi al consulente legale dell'attuale campagna del presidente degli Stati Uniti, Jenna Ellis, che ha paragonato la sua voce a quella del candidato vicepresidente Kamala Harris. La condiscendente moglie di Homer in questo caso ha criticato senza mezzi termini il modo scortese con cui la consulente di Trump si rivolge alle persone. L’episodio è stato accolto molto male dalla squadra di Trump e del Partito Repubblicano. Senza nessun timore di perdere il consenso di una parte del proprio pubblico, i Simpson, di cui è già prevista la trama della puntata ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) I, la celebre famiglia della sitcom animata statunitense, si è decisamente schierata in tv contro Donald. Solo pochi mesi fa, Margeè apparsa in un video speciale per rivolgersi al consulente legale dell'attuale campagna del presidente degli Stati Uniti, Jenna Ellis, che ha paragonato la sua voce a quella del candidato vicepresidente Kamala Harris. La condiscendente moglie di Homer in questo caso ha criticato senza mezzi termini il modo scortese con cui la consulente disi rivolge alle persone. L’episodio è stato accolto molto male dalla squadra die del Partito Repubblicano. Senza nessun timore di perdere il consenso di una parte del proprio pubblico, i, di cui è già prevista la trama della puntata ...

Ultime Notizie dalla rete : motivi per Buoni motivi per usare uno smartwatch per lo sport… e non solo RovigoOggi.it 50 motivi per cui i Simpson odiano Trump

Così appare in grafica, in stile titoli di coda di un film, la lista dei 50 motivi per cui non si dovrebbe votare l’attuale presidente e perché molti lo disprezzano. Per quanto riguarda l’ultimo punto ...

Coprifuoco a Roma e nel Lazio, lo ha deciso Zingaretti

Cronaca - Si potrà uscire soltanto per motivi di lavoro o di urgenza, «comprovate esigenze» che dovranno essere giustificate con un'autocertificazione. Il provvedimento impone il divieto di ...

