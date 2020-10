Nuovo BTP Futura da 8 anni al via il 9 novembre

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Ministero dell’Economia ha annunciato la seconda emissione del BTPdopo quella dello scorso luglio. Il primo titolo di Stato dedicato esclusivamente al risparmiatore retail verrà collocato da lunedì 9a venerdì 132020 (fino alle ore 13.00). Alessandro Rivera, direttore generale, ha spiegato che l’emissione sarà riservata a risparmiatori privati e dedicata interamente a finanziare le spese dei provvedimenti governativi per fronteggiare la pandemia (sistema sanitario, sostegno a famiglie e imprese, tutela del lavoro, investimenti per ripresa economica i campi citati). La nuova emissione Iltitolo avrà questa volta una durata più breve, con una scadenza di 8, rispetto ai 10 dell’emissione della scorsa ...

aStaraStaraStar : RT @brusco_sandro: Secondo voi, il fatto che il governo decida di emettere un titolo con rendimento legato al PIL futuro che segnale fornis… - M_Dellorto : RT @brusco_sandro: Secondo voi, il fatto che il governo decida di emettere un titolo con rendimento legato al PIL futuro che segnale fornis… - PaolocifaniI : RT @brusco_sandro: Secondo voi, il fatto che il governo decida di emettere un titolo con rendimento legato al PIL futuro che segnale fornis… - SimoneBonzanini : RT @brusco_sandro: Secondo voi, il fatto che il governo decida di emettere un titolo con rendimento legato al PIL futuro che segnale fornis… - falcao_fo : RT @brusco_sandro: Secondo voi, il fatto che il governo decida di emettere un titolo con rendimento legato al PIL futuro che segnale fornis… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo BTP

il “roll” del Btp decennale di riferimento, il lancio del primo bond Sure Ue, l’annuncio del Tesoro che emetterà a breve un titolo Global denominato in dollari e un nuovo Btp Futura. SURE, IL BOND ...L’Italia ha pronta una nuova emissione di Btp futura a partire dal 9 novembre e prevede il collocamento di nuovi green bond per finanziarsi. Ecco, ancora una volta ilrisparmio rappresenta la rete di ...