LIVE Vuelta a España 2020, Pamplona-Lekunberri in DIRETTA: gruppo compatto ma ridotto! Movistar al comando (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO 17.11 Attacco di Luis Leon Sanchez (Astana)!!!! 5 chilometri alla vetta per il campione nazionale spagnolo. 17.09 Si stacca Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). Siamo a 23 km dal traguardo e il gruppo è costantemente comandato dalla Movistar. 17.07 Presenti gli azzurri Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo (UAE Team Emirates). Siamo sull’ascesa dell’Alto de San Miguel. 17.04 gruppo compatto a 25 chilometri dal traguardo! Soltanto una ventina di corridori presenti nel plotone di testa. 17.03 Si sfilano Amador, Armirail e anche Aranburu, ma Carapaz ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA: BASSANO DEL GRAPPA-MADONNA DI CAMPIGLIO 17.11 Attacco di Luis Leon Sanchez (Astana)!!!! 5 chilometri alla vetta per il campione nazionale spagnolo. 17.09 Si stacca Tom Dumoulin (Jumbo-Visma). Siamo a 23 km dal traguardo e ilè costantemente comandato dalla. 17.07 Presenti gli azzurri Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo (UAE Team Emirates). Siamo sull’ascesa dell’Alto de San Miguel. 17.04a 25 chilometri dal traguardo! Soltanto una ventina di corridori presenti nel plotone di testa. 17.03 Si sfilano Amador, Armirail e anche Aranburu, ma Carapaz ha ...

