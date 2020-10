La "Buonanotte" d'amore di GionnyScandal: ecco il nuovo singolo del rapper / Guarda (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo l'ottimo riscontro del suo ultimo album “Black Mood” e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e certificazioni oro e platino (“Solo te e me”, “Buongiorno”, “Per sempre”, Sei così bella” sono solo alcuni dei brani), “Buonanotte”, uscito per Virgin Records (Universal Music Italy), è il singolo che ha inaugurato la nuova stagione artistica di GionnyScandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra. Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri (il vero nome di GionnyScandal) è prodotto da Sam Lover. “Buonanotte vuole essere un augurio di dolce notte rivolto alle persone a noi più care. Tutti noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dopo l'ottimo riscontro del suo ultimo album “Black Mood” e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e certificazioni oro e platino (“Solo te e me”, “Buongiorno”, “Per sempre”, Sei così bella” sono solo alcuni dei brani), “”, uscito per Virgin Records (Universal Music Italy), è ilche ha inaugurato la nuova stagione artistica di, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra. Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri (il vero nome di) è prodotto da Sam Lover. “vuole essere un augurio di dolce notte rivolto alle persone a noi più care. Tutti noi ...

