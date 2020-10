Covid 19, oltre 41 milioni di contagi nel mondo. Mai così tanti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mai così tanti contagi nel mondo: oltre 41 milioni di casi e nuove strette non soltanto in Italia, ma in tutto il pianeta. L'Irlanda diventa il primo Paese dell'Unione Europea a riconfinare la sua intera popolazione da oggi mentre il continente, colpito dalla seconda ondata di pandemia, sta aumentando le restrizioni per arginare la diffusione. Il ministro della Giustizia ungherese Judit Varga è risultato positivo, con lievi sintomi. Il presidente bulgaro Rumen Radev dovrà autoisolarsi in attesa di un test. Berlino ha reso obbligatorio indossare maschere nei mercati, in fila e in 10 strade trafficate. Il governo spagnolo sta valutando nuove restrizioni nelle regioni più colpite come Madrid.In Russia è stato registrato un nuovo record di mortalità giornaliera da ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mai cosìnel41di casi e nuove strette non soltanto in Italia, ma in tutto il pianeta. L'Irlanda diventa il primo Paese dell'Unione Europea a riconfinare la sua intera popolazione da oggi mentre il continente, colpito dalla seconda ondata di pandemia, sta aumentando le restrizioni per arginare la diffusione. Il ministro della Giustizia ungherese Judit Varga è risultato positivo, con lievi sintomi. Il presidente bulgaro Rumen Radev dovrà autoisolarsi in attesa di un test. Berlino ha reso obbligatorio indossare maschere nei mercati, in fila e in 10 strade trafficate. Il governo spagnolo sta valutando nuove restrizioni nelle regioni più colpite come Madrid.In Russia è stato registrato un nuovo record di mortalità giornaliera da ...

