Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono 15.199 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, martedì erano stati 10.874. Il numero totale dei casi sfiora così i 450mila, a 449.648. Le vittime da ieri sono 127,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono 15.199 idaregistrati innelle ultime 24 ore, martedì erano stati 10.874. Il numero totale deisfiora così i 450mila, a 449.648. Le vittime da ieri sono 127,...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - fattoquotidiano : LA CINA SI RIMETTE IN PISTA Covid addio? Alle soddisfazioni economiche si aggiungono quelle relative alla lotta con… - MedicalScitech : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - TfnWeb : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti - millervexile : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus -