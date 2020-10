Coronavirus, 11 morti in una Rsa a Cortina d’Ampezzo. 67 positivi in struttura a Rieti. Stop alle visite dei familiari a Piacenza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono stati tra i luoghi più colpiti durante la prima ondata. E ora che il virus ha ripreso a correre in tutto il Paese, nelle Rsa torna la paura. Da Nord a sud si moltiplicano i casi di contagio: sono 45 su 58 gli anziani positivi in una casa di riposo a Cortina d’Ampezzo, 11 i morti registrati da inizio ottobre a oggi. Infettati pure 28 operatori su 60. Tutto nonostante ora non manchino né la consapevolezza sulla contagiosità del Covid-19, né le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale che erano praticamente introvabili nella scorsa primavera. Anche la Rsa “S. Raffaele di Borbona” in provincia di Rieti è diventata un cluster: nelle ultime ore sono risultati positivi al tampone 52 pazienti e 15 operatori. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono stati tra i luoghi più colpiti durante la prima ondata. E ora che il virus ha ripreso a correre in tutto il Paese, nelle Rsa torna la paura. Da Nord a sud si moltiplicano i casi di contagio: sono 45 su 58 gli anzianiin una casa di riposo ad’Ampezzo, 11 iregistrati da inizio ottobre a oggi. Infettati pure 28 operatori su 60. Tutto nonostante ora non manchino né la consapevolezza sulla contagiosità del Covid-19, né le mascherine e gli altri disdi protezione individuale che erano praticamente introvabili nella scorsa primavera. Anche la Rsa “S. Raffaele di Borbona” in provincia diè diventata un cluster: nelle ultime ore sono risultatial tampone 52 pazienti e 15 operatori. ...

