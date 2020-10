"Comunque sul panettiere...". Michela Murgia oltre il ridicolo: a cosa si appiglia per criticare Sallusti, la Gruber reagisce così | Video (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A Otto e Mezzo - il talk politico condotto da Lilli Gruber su La7 - Michela Murgia si è appigliata al “panettiere” per criticare Alessandro Sallusti. No, non è uno scherzo, è successo davvero: il direttore de Il Giornale aveva sostanzialmente detto che va bene anche il lockdown se necessario, però stavolta devono essere aiutati tutti quelli che saranno costretti a non lavorare più e aveva nominato il panettiere come esempio. Allora è intervenuta la Murgia con la sua solita simpatia: “Mi ricollego a quello che diceva Sallusti a proposito del panettiere, rimane un lavoro prioritario anche se scatta un lockdown totale”. Allora è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A Otto e Mezzo - il talk politico condotto da Lillisu La7 -si èta al “” perAlessandro. No, non è uno scherzo, è successo davvero: il direttore de Il Giornale aveva sostanzialmente detto che va bene anche il lockdown se necessario, però stavolta devono essere aiutati tutti quelli che saranno costretti a non lavorare più e aveva nominato ilcome esempio. Allora è intervenuta lacon la sua solita simpatia: “Mi ricollego a quello che dicevaa proposito del, rimane un lavoro prioritario anche se scatta un lockdown totale”. Allora è ...

borghi_claudio : Comunque sul Torino Lecce non c'è praticamente nessuno. Il lockdown da terrore è perfettamente riuscito. - insopportabile : Io sono preoccupato, comunque. Non è allarmismo, diffidenza o ansia. È proprio strizza vera di vedere la nostra na… - elisaxlarry : comunque una volta ho messo per sbaglio la pasta fissan ( quella che si mette sul culetto dei bimbi) in faccia. Ave… - defmoon_ : @woosbammie nooo sono dall’altra parte, provincia di asti ma sul confine con quella di torino proprio ?? però è comu… - Queen_Mary_Na : Comunque Eriksen avrebbe segnato se non fosse stata per la difesa irreale di quel tizio di cui non so il nome. E ha… -