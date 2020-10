Champions League, l’Inter pareggia col Borussia M’gladbach. L’Atalanta vince a valanga col Midtjylland (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un pareggio e una vittoria per le due squadre italiane impegnate nella serata della Champions League 2020-2021 di calcio. L’Atalanta ha sconfitto il Midtjylland per 4-0. La Dea si è imposta a Herning senza alcun problema, annichilendo la compagine danese in un primo tempo stellare, durante il quale sono stati segnati i tre gol decisivi. Gasperini ha puntato sul 3-4-1-2 con Muriel e Zapata a comporre il tandem d’attacco supportato da Gomez; chiavi di centrocampo affidate a de Roon e Freuler, Hateboer e Gosens sugli esterni; Toloi, Romero e Djimsiti nella difesa a tre davanti a Sportiello. Duvan Zapata ha sbloccato il punteggio al 26′ trovandosi a tu per tu col portiere dopo l’invito di Romero. Il Papu Gomez ha raddoppiato al 36′ con un missile da fuori area. Muriel ha firmato il tris al 42′ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un pareggio e una vittoria per le due squadre italiane impegnate nella serata della2020-2021 di calcio. L’Atalanta ha sconfitto ilper 4-0. La Dea si è imposta a Herning senza alcun problema, annichilendo la compagine danese in un primo tempo stellare, durante il quale sono stati segnati i tre gol decisivi. Gasperini ha puntato sul 3-4-1-2 con Muriel e Zapata a comporre il tandem d’attacco supportato da Gomez; chiavi di centrocampo affidate a de Roon e Freuler, Hateboer e Gosens sugli esterni; Toloi, Romero e Djimsiti nella difesa a tre davanti a Sportiello. Duvan Zapata ha sbloccato il punteggio al 26′ trovandosi a tu per tu col portiere dopo l’invito di Romero. Il Papu Gomez ha raddoppiato al 36′ con un missile da fuori area. Muriel ha firmato il tris al 42′ ...

