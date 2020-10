Barcellona | Pjanic | «Espulsione di Piquè eccessiva Contro la Juve…»

Dalla_SerieA : Pjanic, l'ex Juve è pronto: 'A Torino sarà dura, ma... Piqué? Rosso eccessivo' - - junews24com : Pjanic cuore Barça: «Contro la Juve sarà difficile ma siamo pronti» - _grazy87 : Pjanic al Barcellona ha scoperto che una squadra può segnare anche più di 2 gol.... - junews24com : Pjanic cuore Barça: «Contro la Juve sarà difficile ma siamo pronti» - - davideinno85 : RT @mirkonicolino: Secondo il quotidiano catalano #Sport, il #Barcellona è preoccupato per le condizioni di #Pjanic e si chiede cosa abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Pjanic

Miralem Pjanic ha commentato l’esordio del Barcellona in Champions League ai microfoni della Uefa. Le sue parole sull’espulsione di Piquè in vista della gara con la Juventus. «L’espulsione di Piqué?Arriva il Clasico, Barcellona contro Real Madrid: tutto sulle formazioni e su come guardare il match in tv e streaming.