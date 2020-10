Coronavirus in Lombardia | Fontana | “Coprifuoco soluzione migliore per dare un colpo al contagio | timore che entro fine mese la situazione diventi impegnativa”

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) “Abbiamo deciso di emanare un provvedimento che sia anche simbolico, che dalle 23 alle 5 di mattina le attività siano chiuse e la gente sia in casa e che, salvo il caso di urgenze, non si possa circolare per le strade in. Questo anche per cercare diuna una delle cause delche è ripartito e che risiede negli assembramenti, nelle movide, nelle feste, negli incontri in pubblico, nelle piazze, cose che non si riescono a controllare perché non riusciamo ad avere un numero sufficiente di agenti e polizia che possano intervenire. Lacredo che possa essere questa,che è stata presa anche in altri Paesi”. Lo ha detto il governatore lombardo Attilio, ...