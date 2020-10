“Ultimo, il capitano”: la vera storia dell’uomo che ha arrestato Totò Riina nella docuserie sul Nove (Di domenica 18 ottobre 2020) Il capitano Ultimo per molti è una leggenda, per altri un soldato fuori controllo. Quel che è certo è che la cattura del boss Totò Riina è il suo massimo capolavoro, ma è solo il più celebre di una lunga serie di operazioni che ha guidato nell’ombra. Per ripercorrere le tappe della sua carriera, Nove racconta “Ultimo, il capitano”, docuserie in due puntate prodotta da Indigo Stories in onda domenica 18 e lunedì 19 ottobre alle ore 21.25 sul Nove e in esclusiva su Dplay Plus. ‘Ultimo, Il Capitano’ è il racconto di un’ascesa ma anche di clamorose cadute. Colui che è passato alla storia per aver arrestato il Capo dei Capi di Cosa nostra e per aver “scavato” negli affari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Il capitano Ultimo per molti è una leggenda, per altri un soldato fuori controllo. Quel che è certo è che la cattura del boss Totòè il suo massimo capolavoro, ma è solo il più celebre di una lunga serie di operazioni che ha guidato nell’ombra. Per ripercorrere le tappe della sua carriera,racconta “Ultimo, il capitano”,in due puntate prodotta da Indigo Stories in onda domenica 18 e lunedì 19 ottobre alle ore 21.25 sule in esclusiva su Dplay Plus. ‘Ultimo, Il Capitano’ è il racconto di un’ascesa ma anche di clamorose cadute. Colui che è passato allaper averil Capo dei Capi di Cosa nostra e per aver “scavato” negli affari ...

zazoomblog : Ultimo Il Capitano su Nove il 18 e 19 ottobre la docu-serie sull’uomo che ha catturato Riina - #Ultimo #Capitano… - zazoomblog : Ultimo Il Capitano su Nove il 18 e 19 ottobre la docu-serie sull’uomo che ha catturato Riina - #Ultimo #Capitano… - statutos__ : nilamisti insultando Montolivo, l’ultimo capitano che ha vinto un derby, sto male - giovannigirani : RT @ilbianconerocom: Vialli: 'Juve, quest'anno sarà dura. Io ultimo capitano ad alzare la Coppa? La gente me lo dice, ma non mi piace' http… - ilbianconerocom : Vialli: 'Juve, quest'anno sarà dura. Io ultimo capitano ad alzare la Coppa? La gente me lo dice, ma non mi piace'… -