Golf, PGA Tour 2020-2021: Russell Henley trova la vetta della The CJ Cup at Shadow Creek al termine del terzo round (Di domenica 18 ottobre 2020) I Golfisti del PGA Tour continuano a sfidarsi a suon di birdie nella tappa settimanale del circuito professionistico made in USA. Sul percorso par 72 dello Shadow Creek Golf Course di North Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) è Russell Henley il migliore al termine del terzo round. L’americano guida la leaderboard della The Cj Cup at Shadow Creek (montepremi 9,75 milioni di dollari) con lo score di -15 (129 colpi) dopo il buon -5 di giornata che gli consente di scavare un buon gap nei confronti degli inseguitori. Ricordiamo che al torneo prendono parte i migliori 60 della classifica finale della FedEx Cup della ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) Iisti del PGAcontinuano a sfidarsi a suon di birdie nella tappa settimanale del circuito professionistico made in USA. Sul percorso par 72 delloCourse di North Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) èil migliore aldel. L’americano guida la leaderboardThe Cj Cup at(montepremi 9,75 milioni di dollari) con lo score di -15 (129 colpi) dopo il buon -5 di giornata che gli consente di scavare un buon gap nei confronti degli inseguitori. Ricordiamo che al torneo prendono parte i migliori 60classifica finaleFedEx Cup...

ATratti1 : @Teo__Visma Infatti, pensavo che dato che il golf non era mai stato fermato era anche l'unica cosa da guardare e ha… - golfcom : ??Sei Young Kim confirma su victoria, con Ciganda tercera ?? #Golf #Deportes #Noticias @carlotagolf ? - ParmaHamUK : RT @DolceGolf: Parma = Italian Capital of Culture in 2020/2021! Have you ever tasted the real 'prosciutto di Parma' or 'Parmigiano Reggiano… - zazoomblog : Golf BMW PGA Championship 2020: Hatton dominante Paratore settimo - #Championship #2020: #Hatton - sportface2016 : #Golf, #BMWPGAChampionship 2020: #Hatton trionfa, #Paratore settimo -