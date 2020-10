Conte ha firmato il nuovo decreto | ecco cosa cambia

Leggi su howtodofor

(Di domenica 18 ottobre 2020) "Non possiamo perdere tempo, dobbiamo agire mettendo in campo le misure necessarie per scongiurare unlockdown generalizzato. Il paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto". Sono le parole con cui il presidente del Consiglio, Giuseppe, illustra le misurenute nelDpcm. "I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti. Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Se non è previsto ai tavoli, la somministrazione è prevista fino alle 18. L'asporto è consentito fino a mezzanotte, le consegne a domicilio sono consentite senza vincolo di orario. Nei ristoranti, al tavolo potranno esserci 6 persone al massimo. I ristoratori ...