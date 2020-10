Insegnante decapitato a Parigi al grido di Allah Akbar: nove arresti. Su Twitter dilaga l’hashtag #jesuisprof (Di sabato 17 ottobre 2020) nove persone sono state arrestate in Francia per l’omicidio del docente in strada a Parigi, ucciso da un 18enne di origine cecena che è stato poi colpito dalla polizia. Tra i fermati ci sono anche i suoi genitori e il fratello 17enne e due genitori di studenti del professore ucciso, un uomo e una donna, che avevano avuto una lite con l’Insegnante sulle caricature di Maometto mostrate in classe. All’indomani dell’omicidio #jesuisprof è l’hashtag più diffuso sui social francesi. Su Twitter dilagano messaggi di sostegno alla libertà d’espressione e di orrore per l’azione compiuta dal diciottenne di origine cecena di cui è stata confermata l’identità. Il giovane che ha decapitato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020)persone sono state arrestate in Francia per l’omicidio del docente in strada a, ucciso da un 18enne di origine cecena che è stato poi colpito dalla polizia. Tra i fermati ci sono anche i suoi genitori e il fratello 17enne e due genitori di studenti del professore ucciso, un uomo e una donna, che avevano avuto una lite con l’sulle caricature di Maometto mostrate in classe. All’indomani dell’omicidioè l’hashtag più diffuso sui social francesi. Suno messaggi di sostegno alla libertà d’espressione e di orrore per l’azione compiuta dal diciottenne di origine cecena di cui è stata confermata l’identità. Il giovane che ha...

