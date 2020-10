Coronavirus: focolaio in casa riposo, decine di contagiati e 4 morti nell’Agrigentino. “Siamo allo stremo, aiutateci” (Di sabato 17 ottobre 2020) A Sambuca di Sicilia, il centro dell’Agrigentino dichiarato zona rossa dal governatore siciliano, Nello Musumeci, preoccupa la situazione legata al focolaio nella casa di riposo ‘Collegio di Maria’, in piazza Collegio. Tutti da domenica scorsa sono isolati nella struttura da cui nessuno entra ed esce. Tredici operatori della casa di riposo sono risultati positivi, così come il presidente e 34 anziani. Il virus ha mietuto già quattro vittime. “Abbiamo bisogno di aiuto. Il personale presente nella struttura è ormai allo stremo delle forze“. A lanciare l’appello, attraverso l’Adnkronos, è Ninni Vaccaro, direttrice amministrativa della struttura. “Servono al più presto medici, ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) A Sambuca di Sicilia, il centro dell’Agrigentino dichiarato zona rossa dal governatore siciliano, Nello Musumeci, preoccupa la situazione legata alnelladi‘Collegio di Maria’, in piazza Collegio. Tutti da domenica scorsa sono isolati nella struttura da cui nessuno entra ed esce. Tredici operatori delladisono risultati positivi, così come il presidente e 34 anziani. Il virus ha mietuto già quattro vittime. “Abbiamo bisogno di aiuto. Il personale presente nella struttura è ormaidelle forze“. A lanciare l’appello, attraverso l’Adnkronos, è Ninni Vaccaro, direttrice amministrativa della struttura. “Servono al più presto medici, ...

