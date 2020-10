Juventus Women | Guarino | “Fiorentina squadra dalle idee chiare | servirà carattere”

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ritaparla alla vigilia del nuovo impegno delladi domani pomeriggio contro la Fiorentina. Dopo la fondamentale vittoria nello scontro d’alta classifica contro il Milan dei giorni scorsi, con le ragazze bianconere che hanno sbancato San Siro portandosi al primo posto in solitaria e staccando proprio le rivali rossonere, adesso una nuova sfida attende la Juve femminile, chiamata a disputare un’altra gara su buoni livelli per raggiungere quota cinque vittorie su cinque in Serie A. Intervenuta ai microfoni diTV, la coach della Vecchia Signora ha detto la sua sul match contro la Viola: “Stiamo bene, quella di domani sarà una gara come quella di lunedì contro il Milan e ci sta che possa portare via energie sia fisiche che mentali. Anche le altre gare che ...