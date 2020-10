Quattroruote Premium - La prima Prova su strada scelta dai lettori sarà quella della Volkswagen Golf (Di venerdì 9 ottobre 2020) La prima Prova su strada scelta dai lettori e presto disponibile nella nuova sezione Quattroruote Premium sarà quella della Volkswagen Golf. Il voto, aperto il 7 ottobre sul nostro sito e su Twitter, si è concluso il 9 ottobre e ha decretato la vittoria della tedesca, forte del 37% delle preferenze: con il 32%, la Lamborghini Aventador SVJ ha agguantato il secondo posto, sopravanzando di pochissimo il 31% della Ford Fiesta 1.0 Hybrid. Il valore (e il tempo) della qualità. La Golf è già stata inviata nel nostro impianto di Vairano e affidata ai collaudatori del Centro Prove: i risultati del test saranno ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lasudaie presto disponibile nella nuova sezionesarà. Il voto, aperto il 7 ottobre sul nostro sito e su Twitter, si è concluso il 9 ottobre e ha decretato la vittoriatedesca, forte del 37% delle preferenze: con il 32%, la Lamborghini Aventador SVJ ha agguantato il secondo posto, sopravanzando di pochissimo il 31%Ford Fiesta 1.0 Hybrid. Il valore (e il tempo)qualità. Laè già stata inviata nel nostro impianto di Vairano e affidata ai collaudatori del Centro Prove: i risultati del test saranno ...

Il valore della verità - VIDEO

Storie di auto e di passione, test, inchieste e analisi: si allarga l'offerta di contenuti digitali con una nuova sezione del nostro sito da leggere e anche da ascoltare. E dove le auto da provare le ...

