Bolivia, incendi in Amazzonia: dichiarato lo stato d’emergenza (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – La Bolivia ha decretato lo stato di calamita’ nazionale a causa degli incendi e della siccita’ che da settimane colpiscono cinque dipartimenti sui nove del Paese, anche nell’area dell’Amazzonia. Il provvedimento, si legge sulla stampa locale, permette al governo di richiedere piu’ facilmente aiuti internazionali per gestire la crisi. La decisione dell’esecutivo e’ arrivata al termine di una riunione di emergenza organizzata per discutere della situazione, particolarmente critica nei dipartimenti di Santa Cruz, nel centro del Paese, e Tarija, nel sud. Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA – La Bolivia ha decretato lo stato di calamita’ nazionale a causa degli incendi e della siccita’ che da settimane colpiscono cinque dipartimenti sui nove del Paese, anche nell’area dell’Amazzonia. Il provvedimento, si legge sulla stampa locale, permette al governo di richiedere piu’ facilmente aiuti internazionali per gestire la crisi. La decisione dell’esecutivo e’ arrivata al termine di una riunione di emergenza organizzata per discutere della situazione, particolarmente critica nei dipartimenti di Santa Cruz, nel centro del Paese, e Tarija, nel sud.

Fuoco e siccità che da settimane colpiscono cinque dipartimenti sui nove del Paese. Il provvedimento permette al governo di richiedere più facilmente aiuti internazionali per gestire la crisi ...

Fuoco e siccità che da settimane colpiscono cinque dipartimenti sui nove del Paese. Il provvedimento permette al governo di richiedere più facilmente aiuti internazionali per gestire la crisi ...