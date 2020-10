Covid Veneto, nuovo boom di contagi: quasi 500 nuovi casi. Zaia: «Intensifichiamo prevenzione» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Covid torna a spaventare il Veneto. Un nuovo boom di contagi, con +491 positivi nelle ultime 24 ore. E si registrano anche 6 morti in più rispetto a ieri. Lo afferma il bollettino... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 ottobre 2020) Iltorna a spaventare il. Undi, con +491 positivi nelle ultime 24 ore. E si registrano anche 6 morti in più rispetto a ieri. Lo afferma il bollettino...

Mov5Stelle : ?? Vi aspettiamo sabato -muniti di mascherina- alle 18:30 in piazza Vittorio Veneto a #Matera, che sarà allestita ri… - sislandea : Qualcuno della Regione Veneto, dell'Azienda Zero o almeno della @TgrVeneto potrebbe gentilmente spiegarmi la differ… - PasqualeCacace5 : RT @LMtredici: #coronavirusitalia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia 08/10 h16.00 #lombardia #calabria #bolzano #molise #b… - Open_gol : Coronavirus, altro balzo di contagi in Veneto: 491 nuovi casi nelle ultime 24 ore - StartMagNews : Nelle #scuole del #Lazio arrivano i #test salivari, ma verranno processati in laboratorio. Veneto e altre regioni p… -