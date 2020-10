Pavia, 2,5 milioni di euro in immobili sequestrati a capo clan Sinti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Pavia, 1 ottobre 2020 - Investimenti immobiliari con i proventi di rapine, truffe e furti. La Direzione investigativa antimafia di Milano e i carabinieri di Pavia hanno illustrato questa mattina l'... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020), 1 ottobre 2020 - Investimentiari con i proventi di rapine, truffe e furti. La Direzione investigativa antimafia di Milano e i carabinieri dihanno illustrato questa mattina l'...

vogheranews : #PAVIA 01/10/2020: La #DirezioneInvestigativaAntimafia e #Carabinieri sequestrano valori per 2.5 milioni provento d… - AleRepossi : Sequestrate ville e case per 2,5 milioni a ex capo di banda specializzata in #furti e #rapine. L'operazione della… - Agenpress : Pavia. Rapine in ville. Sequestrati beni per 2 milioni e mezzo di euro - oslaz : Pavia, sequestro di beni per 2 milioni e mezzo di euro ad un pregiudicato - TgrRai : #Pavia, sequestrati beni per 2,5 milioni a un pregiudicato sinti. Era a capo di una banda di criminali che agivano… -