Off-White apre il negozio a Milano

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nella mappa dei negozi del quadrilatero della moda, da una manciata di giorni, si è aggiunto anche quello di Off-, il marchio disegnato da Virgil Abloh. L'indirizzo esatto è via Verri all'angolo con via Bigli. Qui su una superficie di circa 400 mq saranno in vendita le collezioni maschili e femminili di Abloh - anche direttore creativo del menswear di Louis Vuitton - così come una collezione di articoli per la casa. Lo store si sviluppa su due piani, al primo piano la collezione donna, al secondo quella dedicata all'universo maschile. Acciaio, nicchie in marmo, blocchi di legno e piedistalli in granito sono gli elementi decorativi dello store, che rappresenta il primo monomarca di un brand di New Guards Group nel capoluogo lombardo. Oltre a Off-, Ngg controlla griffe quali Palm Angels, Opening ...