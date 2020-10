‘Gf Vip 5’, clamorosa indiscrezione di Gabriele Parpiglia: Andrea Damante e Ignazio Moser sarebbero stati contattati per entrare in Casa come unico concorrente! (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un’inaspettata indiscrezione sul cast del Grande Fratello Vip 5 è arrivata grazie a Gabriele Parpiglia. Andrea Damante e Ignazio Moser sarebbero in trattativa per entrare in Casa come unico concorrente. Nel corso dell’ottava puntata di Casa Chi, il giornalista ha rivelato: C’è stato un tentativo dopo i fratelli Onestini per un colpaccio che potrebbe qualificarsi con la presenza di Andrea Damante e Ignazio Moser come unico concorrente. Qualche telefonata è partita, la voglia è di portare dentro due dei protagonisti ... Leggi su isaechia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un’inaspettatasul cast del Grande Fratello Vip 5 è arrivata grazie ain trattativa perinconcorrente. Nel corso dell’ottava puntata diChi, il giornalista ha rivelato: C’è stato un tentativo dopo i fratelli Onestini per un colpaccio che potrebbe qualificarsi con la presenza diconcorrente. Qualche telefonata è partita, la voglia è di portare dentro due dei protagonisti ...

GoshoopC : Curiosità: alla fine vip non sono e non sanno neppure ballare, però sembra che la #DayaneMello punti piu' di ...unA… - Nicanto1 : RT @MediasetPlay: Voglia di GFVIP Party? Aspettando la puntata di oggi, alle 16:20 su Mediaset Play, recupera la puntata di ieri in streami… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, clamorosa indiscrezione di #GabrieleParpiglia: #AndreaDamante e #IgnazioMoser sarebbero stati contattat… - la_simo78 : @ccaarmencita Ma anche no .. il boss con Lorenzo luca .... amicizia vera... e poi passavo le notti a guardare le… - zazoomblog : GF Vip Massimiliano Morra e il flirt “consigliato” con Guenda Goria - #Massimiliano #Morra #flirt -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Milano: ricercato da autorità rumene per corruzione, arrestato in stazione Affaritaliani.it