Belen e Antonino: storia seria, la dedica d’amore (Di giovedì 1 ottobre 2020) Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore e non si nasconde più. Stavolta il fortunato è Antonino Spinalbese. Si tratta di un hair stylist di 25 ani che è riuscito a conquistare la donna con passione e dedizione. La soubrette ha deciso di rendere ufficiale la sua nuova storia d’amore. IL VIDEO PUBBLICATO – A … L'articolo Belen e Antonino: storia seria, la dedica d’amore Leggi su dailynews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020)Rodriguez ha trovato un nuovo amore e non si nasconde più. Stavolta il fortunato èSpinalbese. Si tratta di un hair stylist di 25 ani che è riuscito a conquistare la donna con passione e dedizione. La soubrette ha deciso di rendere ufficiale la sua nuovad’amore. IL VIDEO PUBBLICATO – A … L'articolo, lad’amore

VicolodelleNews : ‘#Gossip’ La dedica d’amore che #AntoninoSpinalbanese ha fatto alla sua #BelenRodriguez si trasforma in un catfight… - gossipblogit : Belen non si nasconde più: la dedica social al fidanzato Antonino Spinalbese - zazoomblog : Belen non si nasconde più: la dedica social al fidanzato Antonino Spinalbese - #Belen #nasconde #dedica #social - blogoit : Belen non si nasconde più: la dedica social al fidanzato Antonino Spinalbese - zazoomblog : Belen è vero amore con Antonino: la nuova dedica - #Belen #amore #Antonino: #nuova #dedica -