Zendaya sarà Ronnie Spector in un film biografico dedicato alla cantante (Di mercoledì 30 settembre 2020) La vita di Ronnie Spector diventerà un film e l'artista ha voluto Zendaya per interpretarla da giovane, dando via al progetto prodotto da A24. Zendaya sarà la protagonista di un film biografico con al centro la vita della cantante Ronnie Spector che verrà prodotto da A24. Il progetto sarà ispirato anche al libro Be My Baby, scritto dall'artista in collaborazione con Vince Waldron. La sceneggiatura potrebbe essere scritta da Jackie Sibblies Drury, che in passato ha conquistato il premio Pulitzer. Marc Platt sarà uno dei produttori del lungometraggio in collaborazione con Zendaya Coleman, Jonathan Greenfield e Ronnie Spector. La ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 settembre 2020) La vita didiventerà une l'artista ha volutoper interpretarla da giovane, dando via al progetto prodotto da A24.sarà la protagonista di uncon al centro la vita dellache verrà prodotto da A24. Il progetto sarà ispirato anche al libro Be My Baby, scritto dall'artista in collaborazione con Vince Waldron. La sceneggiatura potrebbe essere scritta da Jackie Sibblies Drury, che in passato ha conquistato il premio Pulitzer. Marc Platt sarà uno dei produttori del lungometraggio in collaborazione conColeman, Jonathan Greenfield e. La ...

