Madrid in lockdown parziale: oggi nella capitale il numero di nuovi contagi è quasi pari a quello in Italia

I numeri coronavirus oggi in Spagna spaventano: nella sola capitale si sono registrati, nelle ultime 24 ore, 1.586 nuovi contagi. Questo numero si avvicina ai nuovi contagi registrati oggi in tutta Italia – siamo a quota 1.851 come somma dei dati di tutte le regioni del nostro paese oggi – ed è questa la ragione per la quale il governo e la regione hanno optato per un lockdown parziale Madrid. Il dato totale della Spagna oggi è pari a 3.897 nuovi casi di Covid-19, come riferisce La Vanguardia. I morti sono stati 177 in tutta la Spagna.

