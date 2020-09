Il “Teatro dei sogni” è una parabola divertente di un Paese finito in mano a grillini e leghisti (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non bisogna farsi ingannare: è vero che nel “Teatro dei sogni”, il nuovo (ventesimo) romanzo di Andrea De Carlo, pubblicato da La Nave di Teseo, si parla di un teatro antico italico, di una trasmissione televisiva e di una contesa tra politici. Ma è solo un pretesto, quasi una scusa. I veri protagonisti non sono la giornalista d’assalto, con cui pure si apre il libro. Né il fascinoso e beffardo archeologo, che la salverà da un soffocamento provocato da una brioche finendo suo malgrado in una diretta Instagram. Non sono neppure i vertici delle istituzioni locali, quelli che di fronte alla notizia della scoperta (straordinaria) che scuote l’immaginario e nordico paesino di Cosmarate, provincia di Suverso, cioè “l’antico teatro italico”, appunto, cercano di contenderselo per accrescere fama e meriti ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non bisogna farsi ingannare: è vero che nel “Teatro dei sogni”, il nuovo (ventesimo) romanzo di Andrea De Carlo, pubblicato da La Nave di Teseo, si parla di un teatro antico italico, di una trasmissione televisiva e di una contesa tra politici. Ma è solo un pretesto, quasi una scusa. I veri protagonisti non sono la giornalista d’assalto, con cui pure si apre il libro. Né il fascinoso e beffardo archeologo, che la salverà da un soffocamento provocato da una brioche finendo suo malgrado in una diretta Instagram. Non sono neppure i vertici delle istituzioni locali, quelli che di fronte alla notizia della scoperta (straordinaria) che scuote l’immaginario e nordico paesino di Cosmarate, provincia di Suverso, cioè “l’antico teatro italico”, appunto, cercano di contenderselo per accrescere fama e meriti ...

