Il lavoro digitale: come frenare il bombardamento delle comunicazioni – Il commento

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembre

Uno dei pochissimi effetti positivi della drammatica emergenza sanitaria del Coronavirus che sta angosciando il pianeta è la forte spinta verso la digitalizzazione di molti aspetti della vita sociale. Moltissime tecnologie che già esistevano (si pensi ai tanti sistemi di video chiamata, per fare l'esempio più' semplice) ma erano utilizzate da un numero limitato di utenti, sono diventate improvvisamente strumenti di massa. Questa tendenza ha invaso anche il mondo del lavoro, producendo diversi effetti positivi: si è ridotto in maniera importante il numero degli spostamenti per riunioni di dubbia utilità o importanza, che sono state sostituite da video chiamate, più rapide ed efficienti. Gli effetti positivi del lavoro agile

“Non vogliamo che il tanto lavoro fatto venga dimenticato e non arrivi ai tanti che, a causa delle restrizioni anti contagio, non hanno potuto partecipare all'evento di questa estate”, si legge nella ...

Non solo perché e cosa, ma anche e soprattutto come mettere al centro del futuro del paese, e del Recovery Fund, l’occupazione femminile.È abbastanza chiaro perché.

