Benvenuti nell’epoca della fotogenia perpetua (Di mercoledì 30 settembre 2020) Che cosa ci dice Gwyneth Paltrow nuda? Che cosa ci dice la mia coetanea Gwyneth Paltrow che festeggia il suo quarantottesimo compleanno instagrammandosi nuda? Non: che cosa ci dice di sé; che cosa ci dice di noi. Ho delle mie foto nuda, diciottenne, scattate durante il viaggio dopo la maturità, mentre prendevo il sole in Giamaica. Non lo dico (solo) per dire che, se un domani volessi davvero sputtanarmi, avrei materiale efficace con cui farlo; lo dico perché sono tra le pochissime (più di dieci, meno di venti) foto che mi siano state scattate nel Novecento. Ce ne sono un paio che mi scattò mio padre, un paio la zia, alcune dal mio primo viaggio a New York, alcune nello studio di Mario Schifano (che fotografava tutti quelli che passavano di lì). Se escludiamo dal conteggio le foto professionali (a un certo punto volevo fare l’attrice, ho un ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Che cosa ci dice Gwyneth Paltrow nuda? Che cosa ci dice la mia coetanea Gwyneth Paltrow che festeggia il suo quarantottesimo compleanno instagrammandosi nuda? Non: che cosa ci dice di sé; che cosa ci dice di noi. Ho delle mie foto nuda, diciottenne, scattate durante il viaggio dopo la maturità, mentre prendevo il sole in Giamaica. Non lo dico (solo) per dire che, se un domani volessi davvero sputtanarmi, avrei materiale efficace con cui farlo; lo dico perché sono tra le pochissime (più di dieci, meno di venti) foto che mi siano state scattate nel Novecento. Ce ne sono un paio che mi scattò mio padre, un paio la zia, alcune dal mio primo viaggio a New York, alcune nello studio di Mario Schifano (che fotografava tutti quelli che passavano di lì). Se escludiamo dal conteggio le foto professionali (a un certo punto volevo fare l’attrice, ho un ...

