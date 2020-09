Asl Benevento | domani conferenza stampa e avvio della campagna vaccinale contro l’influenza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione dell’, previsto per, alle 9,30, l’Asl diha indetto unanello spazio antistante la sede di via Mascellaro con il presidentedei Sindaci, on. Clemente Mastella. All’ininterverranno tutti i rappresentanti delle istituzioni locali e i presidenti degli Ordini Professionali dei medici, degli infermieri e dei farmacisti. Quest’anno, è importante sottoporsi al vaccino, in particolare per le persone più fragili, poiché la circolazione contemporanea del coronavirus potrebbe rendere più difficile la diagnosi. “In una prima fase ...