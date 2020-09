Sileri, viceministro Salute: “Stop alle esultanze dopo i gol. Genoa? Se casi anche nel Napoli stop di 7 giorni per tutti” (Di martedì 29 settembre 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, sui contagi da Coronavirus in Serie A La notizia dei 14 positivi al Coronavirus al Genoa non lascia tranquilla la Serie A. A commentare la situazione attuale è anche il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. “Gli abbracci e l’esultanza in campo dovrebbero essere vietati. La distanza deve comunque essere mantenuta. Se da 1 positivo nella squadra sono diventati 14 vuol dire che il virus è circolato, che non sono state mantenute le distanze. Se abbiamo un tampone negativo non dobbiamo pensare di essere invincibili. Continuare a mantenere le distanze è fondamentale”. “Se ci fossero altri ... Leggi su intermagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Ildella, Pierpaolo, sui contagi da Coronavirus in Serie A La notizia dei 14 positivi al Coronavirus alnon lascia tranquilla la Serie A. A commentare la situazione attuale èildella, Pierpaolo, intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. “Gli abbracci e l’esultanza in campo dovrebbero essere vietati. La distanza deve comunque essere mantenuta. Se da 1 positivo nella squadra sono diventati 14 vuol dire che il virus è circolato, che non sono state mantenute le distanze. Se abbiamo un tampone negativo non dobbiamo pensare di essere invincibili. Continuare a mantenere le distanze è fondamentale”. “Se ci fossero altri ...

