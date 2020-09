Pirlo Juventus, nuovo ruolo per Dybala e Kulusevski: Arthur sarà titolare (Di martedì 29 settembre 2020) Pirlo Juventus- Piccolo passo indietro per la nuova Juve di Andrea Pirlo dopo la prestazione altalenante contro la Roma. Difesa troppo vulnerabile e qualche giocatore fuori ruolo. Il ritorno di Dybala potrebbe sistemare la manovra offensiva bianconera e non è escluso che la Joya possa agire come trequartista nel 3-4-1-2 disegnato da Pirlo. Pirlo Juventus, quale ruolo per Kulusevski? Arthur titolare Con il ritorno di Dybala e il possibile affondo sul mercato per Chiesa, resta da capire e valutare quale sarà il ruolo di Kulusevski. L’esterno svedese potrebbe agire sulla destra o sinistra o addirittura nelle vesti di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 settembre 2020)- Piccolo passo indietro per la nuova Juve di Andreadopo la prestazione altalenante contro la Roma. Difesa troppo vulnerabile e qualche giocatore fuori. Il ritorno dipotrebbe sistemare la manovra offensiva bianconera e non è escluso che la Joya possa agire come trequartista nel 3-4-1-2 disegnato da, qualeperCon il ritorno die il possibile affondo sul mercato per Chiesa, resta da capire e valutare quale sarà ildi. L’esterno svedese potrebbe agire sulla destra o sinistra o addirittura nelle vesti di ...

ZZiliani : Del Piero collegato al Club di Sky sta distruggendo la Juventus di Pirlo. Delle due l’una: A) non lo vedremo più al… - forumJuventus : Ronaldo post #RomaJuve: 'Un punto guadagnato. Con Pirlo la squadra è più contenta, lavora sorridendo'??… - tuttosport : '#Pirlo con 11 allenamenti veri, cosa vi aspettavate? E ascoltate #CR7' | ?? di Guido Vaciago - yutomanga : RT @romeoagresti: @Juventus_Club19 Probabilmente sì, ma se non esiste il pre-campionato puoi solamente sperimentare come ha fatto Pirlo. E,… - antidoto99 : @Juventus_Club19 @romeoagresti @Passion1897 @juventusfc @antoniusromano @ManuBaio @j_social_news @Pirlo_official Pi… -