Mediaset | i cronisti trasferiti da Roma a Milano scrivono a Berlusconi

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 29 settembre 2020) SilvioL’estremo tentativo di bloccare il trasferimento da, che scatterà domani 30 settembre, è stata una lettera a Silvio. A scriverla, i 15dell’agenzia Newsa cui l’azienda del Biscione ha chiesto di lasciare la Capitale per prendere servizio a Cologno Monzese. Un trasloco non certo desiderato, il loro, che l’emittente aveva però già deciso da tempo e fatto slittare di un mese – da fine agosto a fine settembre – per l’emergenza Covid. L’appello al Cavaliere è arrivato solo ora, al termine una serie di trattative sindacali avviate da tempo e concluse – si legge – “nel novembre 2019, prima dell’emergenza sanitaria che ha ...