GF Vip, Signorini difende la Pepe e Pretelli si dichiara: pagelle della quinta puntata (Di martedì 29 settembre 2020) La quinta puntata del Grande Fratello Vip 5 ha riservato ai fan tantissime emozioni. Dopo un quarto appuntamento caratterizzato dal momento di commozione del discorso di Gabriel Garko, gli appassionati del reality Mediaset hanno potuto scoprire il nome del primo vip eliminato (Fulvio Abbate), ma anche dei concorrenti scelti per entrare nel tugurio (Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi). Ecco i nostri voti ai protagonisti del lunedì sera di Canale 5. ALFONSO Signorini – Impeccabile padrone di casa, Alfonso Signorini ha condotto la quinta puntata del reality con un ritmo televisivo perfetto, trovando un equilibrio giusto tra momenti di commozione, come per esempio quello in cui Francesco Oppini ha parlato della tragica scomparsa della ex ... Leggi su dilei (Di martedì 29 settembre 2020) Ladel Grande Fratello Vip 5 ha riservato ai fan tantissime emozioni. Dopo un quarto appuntamento caratterizzato dal momento di commozione del discorso di Gabriel Garko, gli appassionati del reality Mediaset hanno potuto scoprire il nome del primo vip eliminato (Fulvio Abbate), ma anche dei concorrenti scelti per entrare nel tugurio (Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi). Ecco i nostri voti ai protagonisti del lunedì sera di Canale 5. ALFONSO– Impeccabile padrone di casa, Alfonsoha condotto ladel reality con un ritmo televisivo perfetto, trovando un equilibrio giusto tra momenti di commozione, come per esempio quello in cui Francesco Oppini ha parlatotragica scomparsaex ...

