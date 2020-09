Elettra Lamborghini: "Il matrimonio con Afrojack? Emozione grandissima" (foto) (Di martedì 29 settembre 2020) In esclusiva sulla copertina di Chi, in edicola da mercoledì 30 settembre, le immagini mai viste del matrimonio di Elettra Lamborghini con Nick Van de Wall, in arte Afrojack: «Non pensavo che avrei provato un'Emozione così grande», confida la cantante. «Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente. Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c'erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo...». Ed Elettra riguardo ai suoi progetti svela: «Torno subito a lavorare perché ... Leggi su blogo (Di martedì 29 settembre 2020) In esclusiva sulla copertina di Chi, in edicola da mercoledì 30 settembre, le immagini mai viste deldicon Nick Van de Wall, in arte: «Non pensavo che avrei provato un'così grande», confida la cantante. «Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente. Come mai alnon era presente mia sorella? Accanto a noi c'erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo...». Edriguardo ai suoi progetti svela: «Torno subito a lavorare perché ...

blogoit : Elettra Lamborghini: 'Il matrimonio con Afrojack? Emozione grandissima' (foto) - curadisplendere : RT @axxocean: CON LA PRECISIONE DI PICASSO, ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Sanremo2020 - acid0citrico : oggi quelli nella mia classe hanno detto: 'ma che ti ascolti rap russo? che schifo ma come fai'. bro io non ti ho m… - mComunicazione : Elettra Lamborghini protagonista di una serie sulla sua vita nel 2021 su Dplay Plus - enrick81 : @famigliasimpson @napoliforever89 @Tvottiano @tw_fyvry @CIAfra73 @OltreTv @misterf_tweets @SfideTv @fabiofabbretti… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Nozze Elettra Lamborghini: abiti da sposa, vip e duetto con Giusy Ferreri / FOTO Il Giorno Elettra Lamborghini: "Il matrimonio con Afrojack? Emozione grandissima" (foto)

In esclusiva sulla copertina di Chi, in edicola da mercoledì 30 settembre, le immagini mai viste del matrimonio di Elettra Lamborghini con Nick Van de Wall, in arte Afrojack: «Non pensavo che avrei pr ...

Enrico Papi: Tv8 è la mia terza vita televisiva

Il conduttore parla dell'esperienza nel canale collocato al numero 8 del DTT, racconta l'esperienza di Name that tune e fa il punto sulla sua carriera.

In esclusiva sulla copertina di Chi, in edicola da mercoledì 30 settembre, le immagini mai viste del matrimonio di Elettra Lamborghini con Nick Van de Wall, in arte Afrojack: «Non pensavo che avrei pr ...Il conduttore parla dell'esperienza nel canale collocato al numero 8 del DTT, racconta l'esperienza di Name that tune e fa il punto sulla sua carriera.