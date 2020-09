Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 29 settembre: morti, contagi, guariti (Di martedì 29 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 29 settembre 2020. È di 50.630 persone attualmente positive (+307), 35.875 morti (+24), 226.506 guariti (+1.316), per un totale di 313.011 casi (+1.648), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 50.630 pazienti attualmente positivi, 3.048 sono ricoverati con sintomi (+71), 271 sono in terapia intensiva (+7) e 47.311 sono invece in isolamento ... Leggi su tpi (Di martedì 29 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, martedì 292020. È di 50.630 persone attualmente positive (+307), 35.875(+24), 226.506(+1.316), per un totale di 313.011 casi (+1.648), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 50.630 pazienti attualmente positivi, 3.048 sono ricoverati con sintomi (+71), 271 sono in terapia intensiva (+7) e 47.311 sono invece in isolamento ...

