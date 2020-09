Coronavirus, De Luca non perdona più la Campania: nuove limitazioni (Di martedì 29 settembre 2020) Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha mantenuto la promessa del pugno di ferro. Stop diffusi in molte attività. Vincenzo De Luca (Facebook)Troppi casi nelle ultime settimane in Campania, troppi divieti spesso non rispettati, troppe incongruenze con quella rigorosità dei mesi passati. Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, aveva tuonato contro l’aumento dei contagi, aveva minacciato il pugno di ferro. Il momento è arrivato. La prima disposizione ha riguardato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, misura che trova sostegno anche dal sempre più frequente utilizzo dei termoscanner all’esterno dei luoghi pubblici al chiuso. La seconda misura, quella di oggi riguarda invece la ... Leggi su chenews (Di martedì 29 settembre 2020) Il Governatore della Regione, Vincenzo Deha mantenuto la promessa del pugno di ferro. Stop diffusi in molte attività. Vincenzo De(Facebook)Troppi casi nelle ultime settimane in, troppi divieti spesso non rispettati, troppe incongruenze con quella rigorosità dei mesi passati. Il Governatore dellaVincenzo De, aveva tuonato contro l’aumento dei contagi, aveva minacciato il pugno di ferro. Il momento è arrivato. La prima disposizione ha riguardato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, misura che trova sostegno anche dal sempre più frequente utilizzo dei termoscanner all’esterno dei luoghi pubblici al chiuso. La seconda misura, quella di oggi riguarda invece la ...

