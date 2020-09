Raimondo Todaro è tornato a casa e chiede a Elisa Isoardi cosa ha mangiato (Foto) (Di lunedì 28 settembre 2020) Da mezz’ora Raimondo Todaro è a casa e con Elisa Isoardi è in collegamento con Oggi è un altro giorno; si può quindi sperare che sabato sera balleranno di nuovo insieme (Foto). La Isoardi ha ballato da sola e ha vinto anche per Todaro nella seconda puntata di Ballando con le Stelle e mentre continua ad allenarsi attende il ritorno in sala prove del suo ballerino. E’ in gran forma Elisa Isoardi, Raimondo Todaro sta recuperando dopo l’operazione all’appendicite. La conduttrice è bellissima, non intende perdere peso e fa bene ma il maestro di danza le chiede di dire al pubblico cosa ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020) Da mezz’oraè ae conè in collegamento con Oggi è un altro giorno; si può quindi sperare che sabato sera balleranno di nuovo insieme (). Laha ballato da sola e ha vinto anche pernella seconda puntata di Ballando con le Stelle e mentre continua ad allenarsi attende il ritorno in sala prove del suo ballerino. E’ in gran formasta recuperando dopo l’operazione all’appendicite. La conduttrice è bellissima, non intende perdere peso e fa bene ma il maestro di danza ledi dire al pubblicoha ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - BlueBandit_16 : RT @attedene_B: Raimondo Todaro è da proteggere ??. - infoitcultura : Elisa Isoardi si esibisce da sola senza Raimondo Todaro - Moropatica_11 : RT @attedene_B: Raimondo Todaro è da proteggere ??. -