Paola Mattioli | la donna del no

(Di lunedì 28 settembre 2020) «Il no deve essere una parola pronta all’uso, come un biglietto del tram da usare all’occorrenza», dice la fotografa Paola Mattioli mentre sfogliamo insieme il servizio di moda che ha confezionato per il numero di Vanity Fair diretto da Francesco Vezzoli. Sulla parolina «no» Paola Mattioli ha costruito uno dei suoi lavori fotografici più noti: sono le Immagini del no, scattate in Italia nel ’74, quando si battagliava per il divorzio. Femminista e militante Paola Mattioli lo è da sempre, con quel tocco di sofisticata classe e profonda cultura che si convengono a una che ha studiato filosofia con Enzo Paci, è stata assistente di quel genio di Ugo Mulas e ha avuto l’intuito e la bravura di scattare – lei, allora poco più che ventenne – le «foto definitive» all’anziano Giuseppe Ungaretti (una di queste è tuttora la copertina del Meridiano Mondadori dedicato al celebre poeta).Anche oggi – oggi che ha inanellato mostre e premi dopo anni di lavoro sul femminile e sull’autorappresentazione, oggi che è stata scelta da Dior per la campagna Donna Inverno 2020-21 – Paola Mattioli resta la donna del no. Detto alla sua maniera, ovvio. «Che cosa significa per me “no”? È la prima espressione che usiamo per affermare la nostra identità: no è la prima sillaba proferita dai bambini piccoli per dimostrare che esistono e che hanno una volontà, spesso ben diversa dall’adulto di fronte a loro. Il no non è parola semplice: lo abbiamo visto anche nel recente referendum, quando era complesso capire a che cosa dire di no e a che cosa dire di sì. Dire no è, in fondo, sempre un atto politico e questo ce lo hanno insegnato gli anni Settanta, anni importanti perché accanto al no, accanto alle rivolte, conservavano la speranza di un cambiamento possibile. Amo quel genere di no che non chiede il permesso, quel no che non è nemmeno una rivendicazione, gesto che in fondo implica il conferire ad altri un potere su di noi. Il no è no e basta», dice.