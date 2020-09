Maltempo, alluvione e fiume di fango Monteforte Irpino: strade invase e auto trascinate, famiglie evacuate (Di lunedì 28 settembre 2020) Notte di duro lavoro per la protezione civile e i vigili del fuoco a Monteforte Irpino: le strade sono state invase dal fango e dai detriti, e le auto sono state trascinate dalla furia dell’acqua finendo per bloccare i vicoli del centro storico. Una frana si è staccata dal Monte San Martino, ed ha provocato la caduta tonnellate di terreno trascinate a valle dal violento nubifragio. Molte abitazioni nella parte alta del paese sono state invase dal fango: dieci famiglie sono state trasferita nel centro di prima accoglienza allestito nella tarda serata con brandine e coperte inviate dalla protezione civile regionale. Le ruspe hanno iniziato a liberare dal fango piazza ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Notte di duro lavoro per la protezione civile e i vigili del fuoco a: lesono statedale dai detriti, e lesono statedalla furia dell’acqua finendo per bloccare i vicoli del centro storico. Una frana si è staccata dal Monte San Martino, ed ha provocato la caduta tonnellate di terrenoa valle dal violento nubifragio. Molte abitazioni nella parte alta del paese sono statedal: diecisono state trasferita nel centro di prima accoglienza allestito nella tarda serata con brandine e coperte inviate dalla protezione civile regionale. Le ruspe hanno iniziato a liberare dalpiazza ...

