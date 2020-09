Inps, Pasquale Tridico ha nominato come sua portavoce Daniela Bracco (Di lunedì 28 settembre 2020) Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, secondo quanto appreso dall’agenzia Adnkronos, ha nominato come sua portavoce Daniela Bracco. Bracco è attualmente direttrice della comunicazione a Utilitalia e ha esperienze da capo ufficio stampa e portavoce sia nel settore pubblico che in quello privato. L’incarico è stato conferito da Tridico con propria determina presidenziale, a partire dal 1° ottobre. A Daniela Bracco, che avrà il compito di assistere Tridico nei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, andrà un’indennità annua lorda di 80mila euro. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Il presidente dell’, secondo quanto appreso dall’agenzia Adnkronos, hasuaè attualmente direttrice della comunicazione a Utilitalia e ha esperienze da capo ufficio stampa esia nel settore pubblico che in quello privato. L’incarico è stato conferito dacon propria determina presidenziale, a partire dal 1° ottobre. A, che avrà il compito di assisterenei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, andrà un’indennità annua lorda di 80mila euro. A ...

